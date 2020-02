Video di serata nazista, Procura indaga

SAVONA, 19 FEB - Approfondimenti della Procura di Savona sono stati avviati su una serata a tema nazista che si è svolta in un pub ad Albissola Marina il 26 gennaio. Il caso è nato dalla 'denuncia' su Facebook dell'associazione Villapiana Antifascista, che lunedì ha scoperto su youtube un video con la ripresa della serata al Ristopub Birreria N.7, con un concerto del gruppo Feanor, sviluppatasi con saluti romani, bandiera con croce celtica e canzoni di esaltazione di fascismo e nazismo. Dopo anche lo spazio dato da Repubblica alla vicenda il video è stato rimosso. Contro l'evento sono intervenuti il comune di Albissola Marina e la sezione Anpi di Albissola Marina e di Albissola superiore. Il fascicolo è nelle mani del procuratore capo Ubaldo Pelosi per appurare se nel comportamento delle persone coinvolte nella serata siano ravvisabili eventuali estremi di reato, in particolare l'ipotesi di apologia del fascismo, sulla diffusione del video, ma anche per valutare eventuali responsabilità del gestore del locale.