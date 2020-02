Renzi, raccolta firme per sindaco Italia

ROMA, 19 FEB - "Lancerò una raccolta di firme, insieme al lavoro preparatorio che faremo" con gli altri partiti, "perché si arrivi al sindaco d'Italia". Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi a Porta a porta. "Siccome non si può andare avanti così con le scene che abbiamo visto, fermi tutti: faccio un appello a tutte le forze politiche, a Zingaretti, Di Maio, Crimi, Conte, Leu, Salvini, Berlusconi, Meloni. Dico: portiamo il sistema del sindaco d'Italia a livello nazionale. Si vota una persona che sta lì cinque anni ed è responsabile. Per me la soluzione è l'elezione diretta del presidente del Consiglio", conclude.