Prostituzione: Pm, a Roma bimbi 10 anni

ROMA, 19 FEB - "La prostituzione minorile è uno dei fenomeni più inquietanti che ha come vittime i minori, sia bambine che bambini. E che purtroppo vede sempre più protagonisti anche bimbi con meno di 14 anni, quindi anche di 13, di 12 o di 10 anni. Nell'ultimo anno giudiziario sono stati 31 i nuovi procedimenti", nel circondario del tribunale e della Procura di Roma. Lo ha detto il pm Maria Monteleone, sostituto procuratore a Roma e coordinatrice del pool che si occupa dei diritti dei minori, nel corso dell'audizione alla commissione parlamentare di inchiesta per l'infanzia e l'adolescenza. Dopo aver segnalato gli sviluppi del fenomeno nell'ultimo anno, il pm ha anche ricordato che "negli anni precedenti abbiamo avuto un'impennata di procedimenti nuovi in questa materia, connessa alla nota vicenda delle baby squillo". Quest'ultimo riferimento riguarda l'inchiesta che nel 2013 portò alla luce la vicenda di due ragazzine fatte prostituire nel quartiere romano dei Parioli.