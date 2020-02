Lega, nomina Legnini per appartenenza

PERUGIA, 19 FEB - "La nomina di Giovanni Legnini a Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 appare basata più sull'appartenenza politica che su meriti di altro tipo. Vogliamo però evitare di dare giudizi affrettati e vigileremo sul suo operato": ad annunciarlo sono i parlamentari umbri della Lega, Virginio Caparvi, Riccardo Augusto Marchetti, Stefano Lucidi, Luca Briziarelli e Simone Pillon. "Si tratta della terza nomina in poco più di tre anni (se si esclude la parentesi Farabollini) che vede tornare in mano alla sinistra la gestione dei miliardi della ricostruzione del centro Italia - sostengono gli esponenti leghisti - e vigileremo anche grazie alla presidente dell'Umbria, Donatella Tesei. Legnini eredita una ricostruzione, numeri alla mano, sostanzialmente ferma. Un quadro che sancisce il fallimento sia della precedente gestione della ricostruzione del Pd, sia dell'operato del Movimento 5 Stelle con Vito Crimi".