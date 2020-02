"Ue sia tecnologicamente sovrana"

BRUXELLES, 19 FEB - "Sono un'ottimista della tecnologia. Credo nella tecnologia come in una forza per il bene. L'Unione europea deve essere capace di fare le sue scelte, basate sui propri valori, rispettando le proprie regole. Questo è quello che chiamo un'Europa tecnologicamente sovrana". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sul suo profilo Twitter. Oggi l'Esecutivo comunitario presenterà la strategia digitale per il futuro.