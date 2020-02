Selfie sui binari, denunciato un 14enne

BOLOGNA, 18 FEB - Selfie e video in mezzo alle rotaie, sassi contro un treno in transito e uno poggiato sul binario poco prima che passasse. A Carpi, in provincia di Modena, dopo le indagini dei carabinieri, sono stati identificati tre minorenni, uno di 14 anni e due più giovani. Nei confronti dell'unico imputabile si procede per attentato alla sicurezza dei trasporti e getto pericoloso di cose. L'accaduto è stato segnalato alla Procura per i minorenni. L'episodio, come riferiscono i militari dell'Arma di Carpi, è avvenuto venerdì verso le 17.30, quando un automobilista di passaggio ha allertato i carabinieri con una telefonata, riferendo della presenza di persone sui binari di via Lama. I carabinieri hanno quindi avvertito le Ferrovie dello Stato, così da segnalare il pericolo al macchinista e di fargli quindi diminuire la velocità. Quando il treno è arrivato e ha suonato, i giovani si sono messi a ridere, prima di allontanarsi alla vista dei carabinieri.