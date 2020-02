Istat,aumenta spesa Comuni per welfare

ROMA, 18 FEB - Per il quarto anno consecutivo la spesa dei Comuni per i servizi sociali è in crescita, raggiungendo i livelli registrati negli anni precedenti la crisi del 2011-2013. Lo rileva l'Istat, secondo cui nel 2017 l'incremento della spesa complessiva rispetto al 2016 è del +2,5%. La spesa di cui beneficia mediamente un abitante in un anno è di 119 euro, con differenze territoriali molto ampie: la spesa sociale del Sud rimane molto inferiore rispetto al resto dell'Italia: 58 euro contro i 115 euro annui in tutte le altre ripartizioni, toccando il massimo nel Nord-est con 172 euro.