Toscana, 400 bimbi in auto-isolamento

FIRENZE, 17 FEB - In Toscana sono circa 400, di cui 370 nell'area che comprende le province di Firenze, Prato e Pistoia, "i bambini in isolamento domiciliare e che vengono controllati quotidianamente". Lo rende noto la Regione Toscana con riferimento a quanto emerso dalla consueta riunione della task force istituita per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Si tratta, si spiega, di un auto-isolamento a casa. Dalla riunione della task force è emerso anche che il laboratorio di virologia dell'Azienda ospedaliero universitaria senese ha eseguito finora 17 test per sospetti casi di Coronavirus: tutti sono risultati negativi. Gli altri due laboratori, al policlinico fiorentino di Careggi e all'Aou pisana, non hanno ancora eseguito alcun test.