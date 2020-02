Campania: Fico, bene candidatura Costa

ROMA, 17 FEB - "Per dare un'opportunità alla Campania è necessario un progetto comune e condiviso, da costruire insieme. Condivido l'appello di Valeria rivolto a tutte le persone di buona volontà che vogliono attivarsi per realizzare un progetto comune, con al centro una figura come quella di Sergio Costa che lavora da anni per la tutela dell'ambiente, della salute e della legalità. Una persona che può parlare a tutti coloro che hanno a cuore il futuro dei cittadini campani". Lo scrive su Fb il presidente della Camera Roberto Fico.