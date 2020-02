Esplosione distrugge villetta a Lucca

LUCCA, 17 FEB - Una esplosione ha distrutto una casa nei pressi di Lucca, una villetta disabitata in località Pontetetto. Al momento non risultano feriti tra gli abitanti vicini. Sul posto sono accorsi i vigili del Fuoco e i carabinieri per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Tra le prime ipotesi circola quella di una fuga di gas. Danni sarebbero stati riportati dagli edifici vicini. L'esplosione è stata udita in tutta la zona sud-ovest di Lucca.