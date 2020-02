Open Arms: Salvini,Italia non era sicura

ROMA, 17 FEB - L'indicazione del Pos, porto sicuro, spettava alla Spagna o a Malta (e non certo all'Italia). Il comandante della nave ha deliberatamente rifiutato il Pos indicato successivamente da Madrid, perdendo tempo prezioso al solo scopo di far sbarcare gli immigrati in Sicilia come già aveva fatto nel marzo 2018 ricavandone un processo per violenza privata e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono alcuni dei passaggi più significativi della memoria che Matteo Salvini ha depositato alla Giunta per le Immunità sul caso Open Arms.