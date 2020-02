Record dividendi, Italia prima in Europa

MILANO, 17 FEB - Nel 2019 i dividendi nel mondo hanno toccato un nuovo record di 1.430 miliardi di dollari e l'Italia è con l'Olanda il Paese europeo ad aver registrato l'aumento maggiore. Lo afferma il Janus Henderson Global Dividend Index: i dividendi globali sono saliti del 3,5% (+5,4% rettificando il dato soprattutto con le oscillazioni valutarie e i dividendi straordinari). In Italia i dividendi complessivi sono saliti del 6%, mentre la crescita 'rettificata' è stata dell'8%. In Italia a livello settoriale si è registrato un incremento delle distribuzioni soprattutto da parte delle società del settore trasporti e dei servizi di pubblica utilità: nel primo caso grazie all'acquisizione da parte di Atlantia della spagnola Abertis, nel secondo per il forte incremento di Enel e Terna. Nel mondo il solo quarto trimestre è risultato in linea con la tendenza annuale, con una crescita 'rettificata' del 4,8%.