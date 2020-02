Luisa Ranieri, La vita promessa tra emancipazione e svolte

ROMA, 17 FEB - Da madre del suo tempo a donna coraggio, nell'America dei cambiamenti a cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta, che "riesce con il sacrificio a vivere l'emancipazione del personaggio, impara a leggere e scrivere, a guidare, a parlare inglese, aprendo le porte a quelle che siamo noi oggi, con il lavoro, a non fare mai un passo indietro. Una storia che ha l'ambientazione nel passato, ma guarda al futuro". Reduce dal successo di pubblico della prima stagione, Luisa Ranieri torna con i nuovi episodi de La Vita Promessa su Rai1, in tre prime serate dal 23 febbraio, nei panni della protagonista Carmela Rizzo, per la regia di Ricky Tognazzi, una coproduzione Rai Fiction-Picomedia. Nella scorsa stagione si raccontava il viaggio della speranza di Carmela e dei suoi figli nella 'terra promessa', stavolta la crisi del '29 fino allo sbarco degli alleati in Sicilia, ponendo l'accento sull'inserimento dei protagonisti in America che, pur se accogliente, cela molte insidie e li vedrà combattere contro il pregiudizio e le difficoltà che da sempre funestano la vita degli emigranti. Sono gli anni del sindaco italoamericano Fiorello La Guardia: lasciando sempre in primo piano i sentimenti, si fa vivere ai Rizzo il culmine della crisi economica (che ha tanti punti di contatto con quella attuale), la lotta per l'emancipazione femminile, le conseguenze dell'antisemitismo in Europa, la guerra, sempre più senza quartiere, a New York, tra legalità e criminalità. Nel cast Francesco Arca, Thomas Trabacchi, Miriam Dalmazio, Stefano Dionisi, Primo Reggiani. (ANSA).