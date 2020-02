Scuola: Azzolina, 100 euro in più a prof

ROMA, 17 FEB - "Arriveranno cento euro in più in busta paga a docente". Lo ha detto, a quanto si apprende da fonti parlamentari, il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina in apertura del tavolo sull'agenda 2023 in corso a Palazzo Chigi. Azzolina avrebbe esordito tornando proprio sulla valorizzazione degli stipendi del personale scolastico e spiegando che i 100 euro in più in busta paga derivano dai 68 euro euro netti di aumento che deriverebbero dal taglio del cuneo fiscale più le risorse stanziate in legge di bilancio per il rinnovo del contratto. Su quest'ultimo punto è previsto che partano a breve dei tavoli.