Papa a Bari con casula 'made in Puglia'

BARI, 17 FEB - Saranno realizzate dall'azienda di Corato (Bari) 'Tangari Made in Italy' la mitra e la casula che Papa Francesco indosserà a Bari il 23 febbraio per la celebrazione della Messa che concluderà l'incontro 'Mediterraneo Frontiera di Pace', l'evento promosso dalla Cei che partirà il 19 febbraio. Lo comunica l'azienda sottolineando che "abbiamo ricercato un tessuto semplice in linea con lo stile essenziale del Pontefice". L'azienda coratina ha avuto anche l'incarico di realizzare le casule e le stole per tutti i vescovi, sacerdoti e diaconi che parteciperanno alla celebrazione. "Il nostro ufficio stilistico - spiega Paolo Tangari, amministratore della 'Tangari Made in Italy' - ha dovuto ricercare un tessuto che fosse in linea con lo stile semplice ed elegante di Papa Francesco. Una volta individuato un filato con queste caratteristiche (composto principalmente da lana e seta) è stato effettuato un bagno di colore per ottenere la stessa tonalità delle casule dei concelebranti".