Soldi e salsicce a Cc per evitare multa

CERIGNOLA (FOGGIA), 17 FEB - Per evitare una multa da 180 euro, ha offerto ai carabinieri 50 euro, tre pezzi di salsiccia e tre bottiglie di liquore. Per questo un cittadino bulgaro di 47 anni è stato arrestato a Cerignola con l'accusa di istigazione alla corruzione. L'uomo è stato fermato durante un controllo: non indossava la cintura di sicurezza e la sua auto aveva alcuni problemi legati alla sicurezza del veicolo. Così i militari hanno elevato due sanzioni amministrative per un importo di circa 180 euro. Mentre uno dei due carabinieri stava compilando il verbale, il 47enne ha messo nelle mani dell'altro una banconota da 50 euro e subito dopo ha preso una busta con le salsicce e le bottiglie di liquore di produzione bulgara, offrendole ai militari per evitare la multa.