PopBari:sit-in azionisti durante Riesame

BARI, 17 FEB - Un gruppo di azionisti e risparmiatori della Banca Popolare di Bari riunitosi in un Comitato indipendente azionisti, sta manifestando davanti al Palazzo di Giustizia di Bari mentre, all'interno, sono in corso le udienze dinanzi al Tribunale del Riesame per la revoca, chiesta dai difensori, degli arresti di Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio rispettivamente ex presidente ed ex co-direttore dell'istituto di credito, e di Elia Circelli, responsabile bilancio della banca. Gli indagati rispondono, a vario titolo, di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza. Sono stati posti agli arresti domiciliari il 31 gennaio scorso su disposizione nella magistratura barese nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione della banca nell'ultimo decennio fino al commissariamento, il 13 dicembre 2019, con un buco di circa 2 miliardi di euro. All'esterno del Tribunale c'è una delegazione di una cinquantina dei circa 800 aderenti al Comitato.