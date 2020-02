Muore di tumore giovane star africana

ROMA, 16 FEB - Una giovanissima attrice ugandese che aveva recitato nel film Disney Queen of Katwe, incentrato su un prodigio di scacchi originaria di una baraccopoli, è morta a 15 anni per un tumore. Lo riporta la Bbc citando media ugandesi. A Nikita Pearl Waligwa era stato diagnosticato un cancro al cervello quattro anni fa. Il film del 2016 si basava sulla storia vera di Phiona Mutesi, che iniziò a giocare a scacchi a nove anni e arrivò a competere in tornei internazionali.