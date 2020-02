Carnevale Venezia,30mila per Volo Angelo

VENEZIA, 16 FEB - Circa 30mila persone - 25mila quelle nel perimetro interno della piazza - hanno assistito oggi al 'Volo dell'Angelo' dal campanile di San Marco, che tradizionalmente segna l'avvio del Carnevale di Venezia. A lanciarsi dall'alto, attaccata ad una fune metallica che l'ha portata fino in piazza, nel tripudio della folla, la giovane Linda Pani, ventenne veneziana, nominata Angelo del Carnevale 2020 dopo aver vinto il concorso delle 'Marie' del 2019. Ingente il dispositivo di sicurezza a San Marco, con dispiegamento di forze dell'ordine anche in funzione anti-terrorismo, e tiratori scelti dei Carabinieri posti sulla Torre dell'Orologio. Tutto è filato liscio, in una domenica che, con il sole, potrebbe far salire il conteggio di visitatori a fine giornata vicino ai 100mila. In funzione in piazza 5 varchi controllati, che sono stati chiusi quando è stata raggiunta la capienza massima, 25mila persone. Altre cinquemila circa hanno atteso all'esterno del perimetro di San Marco.