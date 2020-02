Caso Griveaus, fermata compagna artista

PARIGI, 16 FEB - La compagnia di Piotr Pavlenski, l'artista russo che afferma di essere all'origine della diffusione del video a sfondo sessuale che ha messo in crisi la candidatura di Benjamin Griveaux a sindaco di Parigi, è stata posta in stato di fermo ieri sera. Secondo la Procura della capitale la donna è stata posta in stato di fermo per "violazione della privacy" e "diffusione senza il consenso di immagini a sfondo sessuale". La misura è stata presa nell'ambito dell'inchiesta aperta sabato dopo la presentazione di una denuncia da parte di Griveaux. Piotr Pavlenski era stato posto in stato di fermo ieri pomeriggio.