Sexy ricatto a Balotelli,indagata 18enne

MILANO, 16 FEB - La Procura di Vicenza ha chiuso le indagini su una 18enne che, secondo le accuse, ha tentato di ricattare Mario Balotelli, con il quale avrebbe avuto una relazione quando da minorenne. Lo riporta oggi Il Giornale di Vicenza. La giovane allora aveva 17 anni, ma all'attaccante - oggi al Brescia e all'epoca dei fatti al Nizza in Francia - avrebbe assicurato di essere maggiorenne. Dopo il rapporto, secondo quanto ricostruito dal quotidiano veneto, la giovane avrebbe chiesto a Balotelli 100mila euro altrimenti lo avrebbe denunciato per violenza sessuale. L'avvocato Della ragazza avrebbe anche contatto il settimanale "Chi" per tentare di vendere la notizia.