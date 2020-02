Foibe: Raggi, storia strumentalizzata

TRIESTE, 15 FEB - "C'è una cancellazione storica" che riguarda le vittime delle foibe, "accompagnata da una interpretazione storica che è stata troppo spesso anche strumentalizzata a favore di una parte politica. Noi oggi iniziamo un percorso per riappropriarci e conoscere una parte della nostra storia". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, parlando a una delegazione di studenti della Capitale, in visita al Monumento Foiba di Basovizza, tappa del loro viaggio del Ricordo iniziato oggi. La sindaca, accompagnata dai ragazzi, ha deposto una corona d'alloro davanti alla Foiba e osservato un minuto di silenzio. La visita è proseguita nel Centro di documentazione, dove Raggi ha sottolineato come del tema delle foibe "non si è mai parlato e non si è mai parlato abbastanza". "Siamo qui - ha concluso - per ascoltare i fatti in maniera non pregiudiziale, altrimenti non riusciamo a capire cosa è accaduto nei nostri luoghi". (ANSA).