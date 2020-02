Pasdaran, lotta finché Usa lasceranno MO

ISTANBUL, 14 FEB - La "dura vendetta" dell'Iran per l'uccisione del generale Qassem Soleimani continuerà finché gli Usa non si ritireranno dal Medio Oriente, "lasciando i sionisti senza un sostenitore". Lo ha detto il comandante delle forze aerospaziali delle Guardie della Rivoluzione islamica, brigadiere generale Amir Ali Hajizadeh. "La nostra guerra al nemico e la nostra presenza sul campo di battaglia andrà avanti finché continueranno le ingiustizie e le aggressioni", ha proseguito Hajizadeh, rivendicando di aver "colpito a Ain al-Assad (in Iraq) una delle principali basi aeree Usa e posto una seria minaccia al potere degli Usa nella regione" e sostenendo che in futuro gli americani ammetteranno anche la morte di loro soldati in quel raid. Finora, Washington ha confermato che almeno 109 militari hanno subito una commozione cerebrale a seguito dell'attacco.