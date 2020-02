Coronavirus:Lombardia, 100 test negativi

MILANO, 14 FEB - "Cento casi analizzati in Lombardia, fino ad oggi tutti negativi. Abbiamo attivato insieme alle Ats le verifiche per gli studenti rientrati dalla Cina, in stretta collaborazione con gli istituti scolastici e le stesse famiglie". Lo ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a margine della visita alla comunità cinese brianzola, al Centro Ingrosso Cina di Agrate Brianza e in alcune aziende di Concorezzo. "Ho potuto riscontrare un grande preoccupazione da parte degli imprenditori e dei commercianti per la crescente diffidenza nei confronti dei loro connazionali - ha sottolineato Gallera - e contestualmente un forte senso di responsabilità. Basti pensare che le stesse aziende cinesi che operano in Italia impongono ai propri dipendenti al rientro dalla Cina un periodo di riposo di due settimane, al fine di azzerare il rischio di possibili contagi".