Premier,realizzare agenda,no a Conte ter

ROMA, 14 FEB - "Io ho la responsabilità di governo e ho chiesto la fiducia per realizzare un programma. Che senso avrebbe lavorare ad un Conte ter?". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Conferenza per il Sud. "Non ho sentito nessuno di Iv ma considerate che eravamo prima in riunione a palazzo Chigi e poi sono partito per venire qui: ma le mie porte sono aperte".