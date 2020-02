Uccide moglie e tenta suicido, lettera

ROVIGO, 14 FEB - Un'anziana è stata trovata uccisa in casa stamane a Rovigo, e accanto a lei c'era il marito, ferito e in condizioni critiche, raggiunto come la donna da un colpo di pistola. Si tratterebbe di un caso di omicidio con tentato suicidio. I due, secondo quanto si apprende, avrebbero lasciato una lettera firmata da entrambi in cui chiedono scusa per il loro gesto. L'uomo, 87 anni, ex gestore di un impianto di carburante, si trova in rianimazione in ospedale, in condizioni disperate. La moglie aveva 80 anni. (ANSA).