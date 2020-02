Germania:crescita pil zero IV trimestre

ROMA, 14 FEB - Crescita zero per il Pil della Germania nel quarto trimestre del 2019 che così nell'intero anno si ferma a +0,6%. Secondo i dati dell'ufficio di statistica federale l'economia è rimasta stagnante nell'ultimo trimestre, con una variazione dello 0,4% anno su anno. Destatis ricorda come, dopo una partenza "dinamica nel primo trimestre (+0,5%) e un calo nel secondo (-0,2%) si era registrato un lieve recupero nel terzo trimestre del 2019 (+0,2%)".