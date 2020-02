In video interrogatorio Hjorth

ROMA, 13 FEB - Le mani dietro la schiena, il capo chino e una sciarpa a coprirgli gli occhi. Questo lo stato di Gabriel Christian Natale Hjorth, il 18enne arrestato con l'accusa di aver ucciso il brigadiere Mario Cerciello Rega, durante l'interrogatorio del 26 luglio scorso dopo essere stato fermato dai carabinieri. Nel video si sentono anche le voci dei carabinieri che lo stanno indagando. Hjorth risponde in un italiano stentato. "Come ti chiami?", chiedono i militari. "Che cambia?", risponde lui. Poi le domande vanno avanti e vertono su una "felpa rossa". "Dov'è?", chiedono i carabinieri. Lui stenta come se non avesse capito la domanda. Il video è stato girato da Andrea Varriale, il collega che era di turno con il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega.