'Sei gay', giovane pestato in discoteca

RIMINI, 13 FEB - Apostrofato con insulti omofobi e poi aggredito e picchiato da un gruppo di giovani: è accaduto in una discoteca di Cesenatico (Forlì-Cesena) sabato scorso a un trentenne di Rimini ma il giovane, come riportato dal Corriere di Romagna, ha trovato solo dopo qualche giorno il coraggio di denunciare l'accaduto. Ad aggredire il trentenne, spiega all'ANSA il suo avvocato, Christian Guidi, sono state diverse persone che all'improvviso lo hanno accerchiato e picchiato. Due in particolare sarebbero state riconosciute da fotografie. La vittima è stata colpita diverse volte al volto e ha riportato una frattura al naso che ha richiesto un intervento chirurgico eseguito presso l'ospedale di Cesena. "È ancora scioccato - afferma l'avvocato - Non se l'aspettava soprattutto in quel tipo di festa". L'episodio è avvenuto durante una serata 'gay friendly'. Ieri è stata depositata la querela contro otto persone e le ipotesi di reato sono lesioni gravi e odio razziale.