Banca Etruria, condannati ex vertici

FIRENZE, 13 FEB - Condannati in appello a Firenze, a un anno e un mese di reclusione, pena sospesa, l'ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari e l'ex dg Luca Bronchi, nel processo di secondo grado che li vedeva imputati con l'accusa di ostacolo alla vigilanza. Assolto il dirigente dell'istituto di credito Davide Canestri. In primo grado i tre erano stati assolti ad Arezzo. Fornasari e Bronchi sono stati anche condannati in solido a risarcire Bankitalia, parte civile nel procedimento: stabilita una provvisionale di 327mila euro.