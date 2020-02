Corte Conti,accelerare gare Autostrade

ROMA, 13 FEB - "Vanno accelerate le procedure per l'affidamento delle nuove concessioni" autostradali "da svolgersi prima della scadenza delle vecchie convenzioni per la tutela dell'interesse generale e per scongiurare la stasi degli investimenti". Lo si legge nella relazione sull'attività della Corte dei Conti dove si sottolinea la necessità di "evitare ulteriori proroghe alle convinzioni vigenti" dovute all'effetto delle proroghe di fatto per "mancato tempestivo riaffidamento della concessione".