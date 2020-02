Rogo distrugge auto sindacalista Foggia

FOGGIA, 13 FEB - Sarebbe doloso l'incendio che la scorsa notte ha completamente distrutto l'auto di Donato Ambrosio, di 65 anni, sindacalista Cisl presso lo stabilimento Sofim di Foggia. L'auto, una Renault Scenic, era parcheggiata in via Macchiavelli, alla periferia della città. I poliziotti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza della zona. "Gli inquirenti mi hanno detto che l'incendio è doloso, ma io non so dare una spiegazione all'accaduto", ha detto il sindacalista. L'uomo nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio scorsi subì una prima intimidazione: sconosciuti piazzarono e fecero esplodere un grosso petardo davanti alla saracinesca del suo box auto.