Libia: ok Onu per cessate fuoco durevole

NEW YORK, 12 FEB - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha adottato una risoluzione che riconosce i 55 punti adottati a Berlino. Il testo ha ottenuto 14 voti a favore e un'astensione, la Russia. Il documento chiede che le parti in guerra "si impegnino per un cessate il fuoco duraturo" e insiste sul pieno rispetto dell'embargo sulle armi che è stato ripetutamente violato. Inoltre, ricorda l'impegno assunto da tutti i partecipanti alla conferenza di astenersi dall'interferire nel conflitto.