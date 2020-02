Gregoretti: Crimi, da Salvini menzogne

ROMA, 12 FEB - "Da mesi il capo della Lega vive in uno stato confusionale, è evidente. Basta ricostruire le sue dichiarazioni: prima rivendica di essere stato lui a decidere sul caso Gregoretti, poi grida al complotto, affermando che si è trattato di un'azione promossa da tutto il governo. Prima dice di volersi far processare, poi non vuole più, poi vuole di nuovo. Ha cambiato idea talmente tante volte che è impossibile capire come la pensi veramente". Lo scrive sul blog delle Stelle Vito Crimi in un post dal titolo "da Salvini solo fughe e menzogne".