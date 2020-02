Italia-S.Sede: Cei, famiglia tra temi

ROMA, 12 FEB - "La situazione in Mediterraneo, in vista dell'incontro dei vescovi a Bari. Ci sta a cuore la famiglia col problema enorme della denatalità: c'è incremento zero, 470 mila nascite l'anno fanno riflettere, così in 30 anni la popolazione si abbassa della metà. Anche il fenomeno migratorio, abbastanza rallentato, ha persone con figli che in Italia si adeguano alle nostre tendenze. L'inclusione dei disabili, il mondo della disabilità. Le cure palliative, per dare risposte sul fine vita". Sono i temi che la Conferenza Episcopale Italiana, spiega il cardinale presidente Gualtiero Bassetti, porrà sul tavolo dell'incontro col governo a Palazzo Borromeo.