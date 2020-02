Coronavirus: S&P, impatto Pil mondo 0,3%

MILANO, 12 FEB - S&P Global stima l'impatto sull'economia mondiale dell'epidemia di coronavirus. "La velocità e la diffusione negli ultimi due mesi rappresentano un rischio per l'economia globale e il credito", afferma l'agenzia di rating, secondo cui il rallentamento della Cina, le cui previsioni sul Pil sono state ridotte dal 5,7 al 5%, impatterà per lo 0,3% sul prodotto interno lordo globale nel 2020. General Motors ha intanto annunciato per la prossima settimana la sospensione provvisoria delle attività per la carenza di componenti dalla Cina, dove il blocco degli impianti per limitare la diffusione del coronavirus ha colpito la produzione. Due linee di assemblaggio di Gm Korea di Bupyeong, capace di produrre 400.000 veicoli annui, chiuderà lunedì e martedì prossimi per la mancanza di componenti legate all'elettronica.