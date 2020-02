Napoli, rubavano gasolio da mezzi Asia

NAPOLI, 12 FEB - Rubavano il gasolio dai mezzi dell'Asia Spa, la società che si occupa della gestione dei rifiuti a Napoli, per rivenderlo sul mercato nero. Quattro dipendenti infedeli dell'azienda e altre dieci persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza, che ha quantificato in un milione il danno subito dall'Asia. Il gasolio veniva sottratto dagli autocompattatori della società e stoccati in contenitori presso stazioni di servizio compiacenti. Il "compito" dei dipendenti era falsificare i fogli di uscita degli automezzi, le schede carburanti e i fogli di presenza. Inoltre dividevano l'illecito incasso derivante dalla vendita del carburante trafugato con i titolari delle stazioni di servizio. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato due autocompattatori e un distributore stradale, oltre alle apparecchiature e i contenitori usati per la rivendita del gasolio. (ANSA).