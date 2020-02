Malore Cucinotta, in ospedale

CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI), 11 FEB - Improvviso malore questa sera per l'attrice Mariagrazia Cucinotta che alle 21 avrebbe dovuto essere in scena nel Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia (Napoli). Cucinotta è stata portata via in ambulanza quando il sipario era già aperto. Era in programma la commedia 'Figlie di Eva' che le vedeva al fianco di Vittoria Belvedere e Michel Andreozzi, con la regia di Massimiliano Vado. L'attrice era giunta in camerino già accusando un malessere, nonostante il quale, però, credeva di poter reggere alla serata. Ma poi sarebbe cominciata a peggiorare al punto che è stato chiamato un medico per una visita urgente e subito è giunta anche un'ambulanza con la quale l'attrice è stata portata nell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Il suo staff ha poi rassicurato che l'artista sta meglio e che non si tratta di un malore grave. Ma lo spettacolo è stato rinviato a data da destinarsi.