Ventenne aggredito,identificati 4 minori

PALERMO, 11 FEB - Sono tutti minorenni gli aggressori del ventenne senegalese Kande Boubacar, accerchiato e picchiato da un gruppo di ragazzi a Palermo, la notte tra sabato e domenica scorsa. Finora gli identificati sono cinque (4 minori e un adulto che però non è indagato) e il fascicolo è stato trasferito al tribunale per i minorenni. All'aggressione avrebbero partecipato una dozzina di ragazzi che hanno desistito solo dopo l'arrivo di due persone, Giorgio Rausa e Corrado Luna, che hanno messo in fuga gli adolescenti.