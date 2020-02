Made in Italy: pdl per Ministero ad hoc

ROMA, 11 FEB - Istituire un ministero del Made in Italy in grado di supportare, tutelare e promuovere le eccellenze nazionali, le piccole, medie e microimprese che rappresentano la spina dorsale dell' economia italiana. E' quanto chiede una proposta di legge bipartisan, promossa da Confederazione Aepi (Associazione Europea dei Professionisti e delle Imprese) presentata oggi a Montecitorio dalla capogruppo di Forza Italia, Mariastella Gelmini, la deputata azzurra Benedetta Fiorini, da Alessandro Colucci (gruppo Misto) e dal Presidente dell'Aepi, Mino Dinoi. I primi firmatari della proposta di legge sono Mariastella Gelmini, Luca Lotti (Pd), Gian Marco Centinaio (Lega), Cosimo Ferri (Italia Viva), Fabio Rampelli (FdI) e Alessandro Colucci (Misto). Durante la conferenza stampa è intervenuto anche Massimiliano De Toma (M5s) per ringraziare i promotori dell'iniziativa.