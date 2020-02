In tv ZeroZeroZero, in tre continenti sulla rotta della coca

ROMA, FEB 11 - Tra militari corrotti, mercanti di morte, boss della 'ndrangheta, con salti dall'arcaismo medioevale delle cosche calabresi al glamour della borghesia criminale americana. Ispirata al libro omonimo di Roberto Saviano (Feltrinelli), sbarca in prima tv assoluta la serie ZeroZeroZero in otto episodi Sky Original, creata e firmata da Stefano Sollima regista dei primi due episodi. Dietro la macchina da presa troviamo anche i talentuosi Januz Metz e Pablo Trapero. Prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm, debutterà su Sky Atlantic e NOW TV, dal 14 febbraio alle 21.15. L'Aspromonte, New Orleans e Monterrey. I tre vertici del triangolo su cui si concentra il mercato mondiale della cocaina diventano gli scenari dei protagonisti. Creata da Stefano Sollima e dagli head writers Leonardo Fasoli e Mauricio Katz, basata sul trattamento degli stessi Fasoli e Sollima con Stefano Bises e Saviano. (ANSA).