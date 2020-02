Sindaco Pesaro, intitoleremo via a Craxi

PESARO, 11 FEB - Una strada di Pesaro intitolata a Bettino Craxi. Lo propone il sindaco Pd Matteo Ricci, presidente nazionale di Ali-Autonomie Locali Italiane, con altre intitolazioni di tre nuove opere. Al leader socialista, nel ventennale della scomparsa, Ricci vorrebbe dedicare una via periferica, "la nuova strada in realizzazione - spiega su Facebook - che collegherà il quartiere di Cattabrighe e di Vismara". "Leader socialista e presidente del Consiglio - ricorda Ricci -, Craxi è stato protagonista della politica italiana per tutti gli anni '80. Ognuno rimane del suo giudizio sugli errori commessi e nessuno vuole rimuovere le vicende giudiziarie di Tangentopoli, ma è giunta l'ora di guardare le cose da un punto di vista storico. La statura politica, la visione europea, la politica internazionale di Craxi sono indiscutibili e la sua politica ha segnato la vita del paese e la storia del riformismo italiano". A Nilde Iotti saranno intitolati dei giardini, una nuova scuola sarà dedicata allo studioso Antonio Brancati.