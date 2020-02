Per la notte degli Oscar audience ai minimi storici

(di Alessandra Baldini) NEW YORK, 11 FEB - In controtendenza sui record di Sanremo, la notte delle stelle di Hollywood si e' rivelata un fiasco clamoroso di audience. Le oltre tre ore di trasmissione della serata degli Oscar sulla rete tv Abc sono state viste da un minimo storico di 23,6 milioni di spettatori con un rating di 5,3 per la fascia di adulti tra 18-49 anni: bel al di sotto dei 29,56 milioni e 7,7 registrati dalla cerimonia dei premi del 2019. Il precedente minimo storico era del 2018 con 26,5 milioni. Non cosi' in passato: per la maggior parte dei primi anni venti del secolo, l'audience degli Oscar oscillava tra i 35 e i 45 milioni di persone, spesso piazzandosi al secondo posto dopo il Super Bowl tra le trasmissioni televisive piu' seguite. A difesa dell'Academy, che organizza la telecast, il numero degli americani che si mettono davanti al piccolo schermo per una diretta tv e' in generale diminuito drasticamente negli ultimi anni in parallelo all'esplosione della tv in streaming. Gli Oscar hanno perso il 20 per cento degli spettatori in un anno e il 31 per cento nelle simulazioni demografiche mirate alla raccolta pubblicitaria. Un flop che costringera' gli organizzatori a rivedere le strategie. "Troppo prevedibile, troppo bianco e troppo noioso", ha sentenziato Tom O'Neil, fondatore dei sito GoldDerby.com specializzato in news sui premi, al cui avviso non ha aiutato il fatto che i premi per gli attori a Joaquin Phoenix, Renee Zellweger, Brad Pitt e Laura Dern fossero una fotocopia rispetto ad altri precedenti, levando agli spettatori il gusto della suspence. "L'unica sorpresa della serata e' stata la vittoria di 'Parasite' su '1917' come miglior film, ma lo spettatore medio non aveva ancora visto ne' il film del sudcoreano Bong Joon ho, ne' quello di Sam Mendes, di conseguenza non era coinvolto emotivamente", ha osservato O'Neil. Criticata anche la scelta di non avere un "Amadeus" a moderare la serata. (ANSA).