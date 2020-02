Foibe: Conte, risanare ferita

ROMA, 10 FEB - "Oggi siamo qui per risanare quella ferita inferta a quelle genti e ai loro discendenti, per chiedere ancora una volta scusa per l'oblio" calato sul dramma delle foibe. Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo al Senato alla commemorazione delle vittime delle foibe. Alla "tragedia" delle foibe non è stato dato rilievo "per superficialità o calcolo", ricorda Conte.