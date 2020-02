Treno deragliato: indagata anche Rfi

LODI, 10 FEB - Anche Rfi, oltre ai 5 operai, è indagata per il deragliamento del Frecciarossa avvenuto giovedì scorso. Lo rende noto la Procura di Lodi spiegando che Rfi è indagata sulla base della legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. Sono gli stessi periti incaricati, a suo tempo, dalla Procura di Milano per il disastro di Pioltello, quindi gli ingegneri Roberto Lucani e Fabrizio D'Errico, i periti incaricati dalla Procura di Lodi in relazione al deragliamento del Frecciarossa 1000 avvenuto giovedì scorso a Ospedaletto Lodigiano (Lodi). I periti scelti dovranno svolgere accertamenti irripetibili sul luogo dell'incidente per poi redigere, a fine lavoro, una relazione sulla dinamica del deragliamento del treno.