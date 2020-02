Regionali: riunione M5S nel pomeriggio

ROMA, 10 FEB - Si terrà nel pomeriggio, attorno alle 16:30, la riunione forse decisiva del M5S sulle Regionali in Liguria e, in particolare, su un'eventuale alleanza con il Pd. All'incontro, che sarà presieduto dal capo politico Vito Crimi, parteciperanno gli eletti liguri, facilitatori regionali e i consiglieri regionali, inclusa Alice Salvatore, votata su Rousseau come candidata M5S a patto però che il Movimento corra da solo. La partita, però, è apertissima. Buona parte degli eletti spinge infatti per un'alleanza con i Dem e un candidato unico da presentare come avversario di Giovanni Toti. E il tempo stringe, visto che il Pd, nei giorni scorsi, aveva dato al M5S proprio questo lunedì come deadline per una decisione. Ancora da definire, invece, una riunione sulle Regionali in Campania, prevista nei giorni scorsi per la giornata di oggi ma non confermata, dal Movimento, in mattinata.