Coronavirus: Gb, è una minaccia seria

ROMA, 10 FEB - Il coronavirus è "una minaccia seria e imminente per la saluta pubblica". Lo ha annunciato il dipartimento della Sanità britannica. Nel Regno Unito al momento ci sono quattro persone contagiate, mentre altri cinque britannici sono ricoverati in Alta Savoia dove si trovavano in vacanza e sono stati infettati dal virus cinese a causa di contatti con un altro turista che l'aveva contratto a Singapore.