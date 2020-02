Foibe: Renzi, educare nuove generazioni

ROMA, 10 FEB - "Qualche mese fa sono stato con la mia famiglia a #Basovizza. Per me il Giorno del Ricordo contro le foibe significa educare le nuove generazioni. La tragedia delle foibe è stata per troppo tempo cancellata dalla storia nazionale. Voglio che i miei figli - e tutti i ragazzi - sappiano, ricordino, vigilino. Perché non accada mai più". Così Matteo Renzi sui social.