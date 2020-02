Speranza, su stop voli Cina nulla cambia

ROMA, 9 FEB - Sullo stop ai voli per e dalla Cina la linea non cambia, le relazioni diplomatiche sono rilevanti e le questioni economiche fondamentali, ma il diritto alla salute è più importante ancora. E' quanto sottolinea il ministro della Salute Roberto Speranza - intervistato in apertura di prima pagina dal Corriere della Sera - il quale evidenzia che la decisione è stata presa "nella massima condivisione", perché "c'è piena unità nel governo", e le scelte sono orientate da tecnici e scienziati. L'allarmismo è sbagliato - aggiunge - ma si deve tenere una soglia di attenzione molto alta.