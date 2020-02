Azzolina,su rientro scuola scelta medici

ROMA, 9 FEB - Saranno i medici a decidere se gli studenti rientrati dalla Cina debbano restare a casa o tornare in classe. Intervistata dalla Stampa in apertura di prima pagina, la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina interviene così dopo la nuova circolare per le scuole sul coronavirus, per chiarire che non saranno i presidi o i genitori a dover decidere: "Nessun pericolo - aggiunge - perché ci sarà un monitoraggio quotidiano degli studenti di ritorno dalla Cina. Non da parte delle scuole, ma delle Asl di riferimento. La questione è medica e non scolastica".